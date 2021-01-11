Son dakika haberi... Gülnar'da kış aylarının çerezi kavurga büyük ilgi görüyor

Son dakika haberine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde kış aylarında çeşitli tahılların buğday tanelerine karıştırılıp kavrulmasıyla yapılan geleneksel kuru yemiş türü kavurga, yoğun ilgi görüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kış aylarında çeşitli tahılların buğday tanelerine karıştırılıp kavrulmasıyla yapılan geleneksel kuru yemiş türü kavurga, yoğun ilgi görüyor.

İlçede herkesin beğenerek tükettiği çerezi yapanlardan Sıttıka Taşlıalan, AA muhabirine atalarından kalma kavurga geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Kavurgada yerli sarı buğday, öğütülmemiş sarı buğday bulguru, beyaz nohut, melengiç, yer fıstığı ve badem kullandığını ifade eden Taşlıalan, özellikle kış aylarında kavurganın çok tercih edildiğini belirtti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan