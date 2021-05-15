Son dakika haberi: Güdül'de şehit aileleri ziyaret edildi

Son dakika haberler: Ankara'nın Güdül İlçesinde kaymakam, belediye başkanı, emniyet müdürü ve jandarma komutanı birlikte şehit aileleri ile Kore gazisine ziyarette bulundu.

Ankara'nın Güdül İlçesinde kaymakam, belediye başkanı, emniyet müdürü ve jandarma komutanı birlikte şehit aileleri ile Kore gazisine ziyarette bulundu.

Kaymakam Hatice Cemre İncesu, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Emniyet Müdürü Murat Evren, Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Atuçuranoğlu ile birlikte ilçe merkezinde ve köylerde ikamet edenler ile, Yelli Mahallesinde ikamet eden 93 yaşındaki Kore gazisi Yusuf Solmaz'ı ziyaret ederek, bayramı tebrikinde bulundu.

Kaymakam Hatice Cemre İncesu, tüm şehit ailelerine ziyarette bulunarak, ailelerin Ramazan bayramlarını kutladıklarını bildirdi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ise ilçe protokolü ile birlikte vatan, bayrak, istiklal uğruna şehit düşen kardeşlerinin ailelerine ziyarette bulunduklarını söyledi.

İlk olarak Yelli Mahallesinde ikamet eden Kore gazisi Yusuf Solmaz'ı ziyaret ettiklerini belirten Muzaffer Yalçın, "Biz bu insanlar için ne yapsak azdır. Ta ki; 1950'li yıllarda Türk askeri olarak Kore'de cephede savaşmış, halen dimdik ayakta duran Yusuf amca, bugün geldiğimiz noktada terör örgütleriyle mücadelede şehit düşen asker ve polislerimiz, takdire şayan bir görevi ifa ediyorlar. Hepsinin mekanı cennet olsun. Bu aileleri yalnız bırakmak olur mu. ve böylesi güzel bir bayram gününde ziyaretimizi yaparak ailelerin bayramlarını kutladık ve sağlıklı günler diledik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak