Son dakika haberi: Gübreliğe düşen ineği AFAD kurtarıldı
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Son dakika haberi: Gübreliğe düşen ineği AFAD kurtarıldı

Son dakika genel haberine göre Gübreliğe düşen ineği AFAD kurtarıldı Çaresiz hayvan can havliyle düştüğü yerden çıkmaya çalışırken daha çok battı Bilecik'te gübreliğe düşen bir büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri ve sahibinin saatlerce uğraşları sonrası kurtarıldı.

09.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:29

Gübreliğe düşen ineği AFAD kurtarıldı

Çaresiz hayvan can havliyle düştüğü yerden çıkmaya çalışırken daha çok battı

BİLECİK - Bilecik'te gübreliğe düşen bir büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri ve sahibinin saatlerce uğraşları sonrası kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı köyünde İsa Aşık'a ait inek, ahırın yanında bulunan ve gübrelik olarak kullanılan yere düştü. Hayvan can havliyle düştüğü yerden çıkmaya çalışırken, daha çok gübrelerin içine battı. Sahibi uzun süren çabası ineği kurtarmaya yetmezken, AFAD ekiplerinden yardım istendi. Bilecik'ten köye giden AFAD ekipleri hayvanı halat yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Hayvanını hemen hortum yardımıyla yıkayan İsa Aşık, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberi: Gübreliğe düşen ineği AFAD kurtarıldı

Kaynak: İHA

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