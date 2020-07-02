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Son dakika haberi: GTS'ye göre dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 17.31 daraldı

Son dakika ekonomi haberi: Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 17.31 daralarak 2.84 milyar dolara geriledi.

Son dakika haberi: GTS'ye göre dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 17.31 daraldı
02.07.2020 12:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:44

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 17.31 daralarak 2.84 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ihracat Haziran'da yüzde 15.77 artışla 13.47 milyar dolara, aynı dönemde ithalat da yüzde 8.24 artışla 16.31 milyar dolara yükseldi.

Haziran'da ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.6 oldu.Bakanlık verilerine göre, dış ticaret açığı Ocak-Haziran'da yüzde 72.92 artarak 23.84 milyar dolara yükseldi.Ocak-Haziran'da ihracat yüzde 15.06 düşüşle 75.06 milyar dolara, ithalat yüzde 3.19 düşüşle 98.90 milyar dolara geriledi.Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre de dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 2.84 azalarak 3.1 milyar dolara geriledi.ÖTS'ye göre ihracat Haziran'da yüzde 15.07 artışla 12.73 milyar dolara, ithalat da yüzde 11.07 artışla 15.83 milyar dolara yükseldi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı Haziran'da yüzde 80.4 oldu.Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 15.26 düşüşle 70.91 milyar dolara, ithalat da yüzde 4.1 düşüşle 94.52 milyar dolara geriledi ve bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 58.66 artarak 23.61 milyar dolara çıktı.

Bakanlık açıklamasında, Haziran'da en çok ihracatın yapıldığı "motorlu kara taşıtları"nda ihracatın yıllık bazda yüzde 10.19 azalışla 1 milyar 719 milyon dolara gerilediği belirtildi ve Haziran ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasılların, sırasıyla yüzde 14.89 artış ve 1 milyar 293 milyon dolar ile "kazanlar ve makinalar" ile yüzde 13.28 artış ve 774 milyon dolarla "demir ve çelik" olduğu belirtildi. (Grafik)


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Kaynak: DHA

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