ŞANLIURFA Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da yakalandı
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ŞANLIURFA Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da yakalandıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan DEAŞ'lı kadın terörist H.T.O., Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında yakalandı.

Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan DEAŞ'lı kadın terörist H.T.O., Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2015 Ekim'de DEAŞ terör örgütüne katılan, hakkında 'Canlı Bomba Eyleminde Kullanılabilecek Kişilerden olduğu' şeklinde istihbarat bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Gri kategoride aranan H.T.O., Suriye'den kaçak olarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geçmeye çalışırken sınır hattında güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Emniyette ifadesi alınan terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ŞANLIURFA Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da yakalandı
ŞANLIURFA Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da yakalandı
ŞANLIURFA Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da yakalandı
ŞANLIURFA Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da yakalandı
ŞANLIURFA Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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