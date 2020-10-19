Son dakika haberi: Göztepe ilk mağlubiyetini aldı

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'de milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, rakibine 3-2 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, rakibine 3-2 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. İlk hafta Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar son 4 maçını ise kazanamadı. Yeni Malatyaspor'la 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2, Medipol Başakşehir'le de 0-0 berabere kalan Göztepe, Fenerbahçe'ye yenildi. Teknik direktör İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında alınan yenilgiyi ve oyunu değerlendirdi.

İlk yarıda dengeli bir oyun olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Kendi evimizde iyi mücadele ederek kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Maçın en kötü periyodunu 45 ile 62'nci dakikalar arasında yaşadık. Hiçbir şekilde oyun kuramadık ve çok basit top kayıpları yaptık. Bu bizim adımıza kötü bir süreçti" yorumunu yaptı.SON 30 DAKİKADAN MEMNUNUMGuilherme'nin skoru 3-2 yapan golü attıktan sonra toparlandıklarını ifade eden Palut, "Golden sonra ayağa kalkan bir Göztepe vardı. Maçın sonuna kadar goller bulabilmek adına çok zorladık. Pozisyonlar da yakaladık ancak bir türlü değerlendiremedik" dedi.

İlhan Palut, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun 20 dakikalık periyodu haricinde özellikle son 30 dakikamızdan memnunum. 5 gün sonra maçımız var. Kısa zamanda toparlanıp Kasımpaşa karşılaşmasına hazır olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ