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Son dakika haberi: Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi: Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez, ara transfer döneminde kadrolarına katmak üzere anlaşmaya yakın oldukları futbolcuların bulunduğunu bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez, ara transfer döneminde kadrolarına katmak üzere anlaşmaya yakın oldukları futbolcuların bulunduğunu bildirdi.

Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1-0 kazandıkları Samsunspor müsabakasıyla hem 2021 senesini hem de sezonun ilk yarısını geride bıraktıklarını belirtti.

12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Hocamız ve scout ekibimiz tarafından onaylanan hem ülkemizde hem yurt dışında oynayan isimleri kadromuza dahil etmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Takımımıza direkt katkı sağlayabilecek hazır olan oyuncular hakkında yaptığımız çalışmalarda anlaşmaya yakın olduğumuz isimlerin yanı sıra görüşmeleri sürdürdüğümüz futbolcular var. Tek gündemimiz Göztepe'mizin ligin sonunda sıralamada hak ettiği yerde olmasıdır."

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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