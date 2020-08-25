Son dakika haberi: Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başladığı kaydedildi. Kaynak: AA