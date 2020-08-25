Son dakika haberi: Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.
25.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:41
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başladığı kaydedildi.
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Kaynak: AA