GÖZALTINA ALINAN ABD'LİNİN DİPLOMATİK PASAPORTUNUN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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GÖZALTINA ALINAN ABD'LİNİN DİPLOMATİK PASAPORTUNUN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYELİ bir yolcuya hususi pasaportunu 10 bin dolara satarken yakalanan ve ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli olduğu belirtilen ABD'li D.J.K.'nin diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı.

SURİYELİ bir yolcuya hususi pasaportunu 10 bin dolara satarken yakalanan ve ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli olduğu belirtilen ABD'li D.J.K.'nin diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda görevli D.J.K., İstanbul Havalimanı'nda hususi pasaportunu Suriyeli bir yolcuya satarken yakalandı. D.J.K.'nin Suriyeli yolcuya sattığı hususi ve kendisine ait diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı. 23 Eylül 1988 yılında Suriye doğumlu diplomatın pasaportu, 18 Mayıs 2021 tarihinde aldığı ve 17 Mayıs 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin olduğu görülüyor.

GÖZALTINA ALINAN ABD'LİNİN DİPLOMATİK PASAPORTUNUN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

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