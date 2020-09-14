Gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı
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Gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı Korona virüs tedbirleri kapsamında görevli 6 polis memuru karantinaya alındı Hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında Sakarya İl...

14.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:16

Gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında görevli 6 polis memuru karantinaya alındı

SAKARYA - Hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis memuru karantinaya altına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan U.K.isimli şahsı hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli şahsın adliyeye sevk edilmeden önce sağlık raporu için götürüldüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca şahsı yakalayan, sorgulayan ve mahkeme sonrasında ceza evine teslim eden toplam 6 polis memuru, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Edinilen bilgilere göre de Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgu odasında dezenfekte işlemi yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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