Son dakika haberi... Görükle'deki park alanı işgalden temizlendi Bir son dakika haberine göre Nilüfer Belediyesi, Görükle Mahallesi'nde özel bir işletme tarafından kira sözleşmesine aykırı şekilde işgal edilen park alanını vatandaşa açmak üzere çalışma yaptı.

Nilüfer Belediyesi, Görükle Mahallesi'nde özel bir işletme tarafından kira sözleşmesine aykırı şekilde işgal edilen park alanını vatandaşa açmak üzere çalışma yaptı. Park alanında bulunan imalatları kaldıran Nilüfer Belediyesi, yakın zamanda bu alanı park olarak vatandaşın hizmetine açacak.

Kaçak yapıyla mücadeleye devam eden Nilüfer Belediyesi, bir yandan da özel işletmeler tarafından ruhsata aykırı bir şekilde işgal edilen kamuya ait alanlarda çalışmalar yürütüyor. Görükle Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde yer alan ve özel bir işletme tarafından işgal edilen park alanı, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Sabah saatlerinde bölgeye giden Nilüfer Belediyesi ekipleri, işletmecinin alanda yaptığı imalatları kaldırdı. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin, zabıta ve emniyet güçleri nezaretinde gerçekleştirdiği çalışmayla birlikte işgalden temizlenen park alanı, yapılacak düzenlemenin ardından vatandaşların hizmetine açılacak.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Bürosu ekipleri, ayrıca Çalı Mahallesi'nde, tarım alanına imalathane kurulmasına da izin vermedi. Temel aşamasında fark edilen yapıya anında müdahale eden ekipler, kaçak yapıyı iş makinesiyle ortadan kaldırdı. - BURSA

Kaynak: İHA