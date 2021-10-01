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Son dakika haberi... Görevinden uzaklaştırılan başkan ve personeli için hapis talebiyle dava açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Görevinden uzaklaştırılan başkan ve personeli için hapis talebiyle dava açıldı

Son dakika gelişmesine göre Yalova Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman ve 4 personel hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla hapis talebiyle dava açıldı.

YALOVA (İHA) - Yalova Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman ve 4 personel hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla hapis talebiyle dava açıldı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen davada 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarından Vefa Salman ve 4 belediye personeli hakim karşısına çıkacak. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine Salman ve dönemin Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu, personeller İ.H.K, T.B ile M.S ile ilgili iddianame hazırlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Vefa Salman ve 4 belediye personeli hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Seyrantepe Mahallesinde bir taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapıldığı ileri sürüldü. Savcılık, iddianamede, 8 Şubat 2019 tarihinde 165 bin liraya ihale edilen taziye evinin ihaleden önceki tarih olan 19 Ocak 2019 açıldığının fotoğraflarla tespit edildiğini bildirdi.

Taziye evinin daha önce yapıldığına yönelik şahitlerin de bulunduğu iddianamede, taziye evi yapımını gerçekleştiren firma sahibi F..Ç'nin de dosyasının davadan ayrıldığı kaydedildi. Öte yandan Salman'ın Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında bir başka davada da yargılanmasına devam ediliyor. - YALOVA

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