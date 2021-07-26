Son dakika haberi | Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi | Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen bir yangına müdahale ettiği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 53 yaşındaki itfaiye eri Bayram Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen bir yangına müdahale ettiği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 53 yaşındaki itfaiye eri Bayram Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Başkentin Sincan ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangına müdahale ettiği sırada fenalaşarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırılan Temelli ve Polatlı istasyonu itfaiye eri Bayram Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat eden itfaiye eri için bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Koç'un ailesi ve çalışma arkadaşları yer aldı. Okunan Kur'an'ın ve edilen duaların ardından Koç'un cansız bedeni kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Temelli Merkez Mezarlığı'na götürüldü. Tören öncesi, vefat eden Koç'un ailesinin yanına giden Başkan Yavaş ise acılı aileye taziye dileklerini iletti. - ANKARA

Son dakika haberi | Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri Bayram Koç son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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