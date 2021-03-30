Son dakika haberi! Gördes'te 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' uygulaması yapıldı

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma trafik ekipleri trafik ışığı bulunmayan noktalarda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" kapsamında uygulama yaptı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma trafik ekipleri trafik ışığı bulunmayan noktalarda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" kapsamında uygulama yaptı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde İçişleri Bakanlığının başlattığı ve yayalara öncelik tanınmasını amaçlayan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması yapıldı. İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri yaya şeritlerini boyayarak yaya güvenliğine dikkat çekti. Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de sürücülere yönelik uygulama yaparak farkındalık oluşturdu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı