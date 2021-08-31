Son dakika haberi! Google'dan Almanya'daki veri merkezlerine ve yeşil enerjiye 1 milyar avroluk yatırım
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Son dakika haberi! Google'dan Almanya'daki veri merkezlerine ve yeşil enerjiye 1 milyar avroluk yatırım

Son dakika haberi! Google'dan Almanya'daki veri merkezlerine ve yeşil enerjiye 1 milyar avroluk yatırım
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ABD'li teknoloji şirketi Google, bulut hizmetlerine yönelik Almanya'da 2 veri merkezine ve yenilebilir enerjinin genişletilmesine 1 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu.

ABD'li teknoloji şirketi Google, bulut hizmetlerine yönelik Almanya'da 2 veri merkezine ve yenilebilir enerjinin genişletilmesine 1 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu.

Google veri merkezlerinin enerji ve altyapısından sorumlu yöneticisi Marc Oman, yaptığı açıklamada, şirketin Berlin ve Frankfurt veri merkezlerine ve yenilebilir enerjiye 2030'a kadar 1 milyar avro yatırım yapacağını bildirdi.

Oman, Google'ın, Almanya'daki veri merkezleri için Fransız enerji şirketi Engie'nin Alman iştiraklerinden gelecek yıllarda 140 megavattan fazla elektrik satın alacağını, 2030'a kadar veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedeflediğini kaydetti.

Google, Almanya'daki söz konusu yatırımıyla Frankfurt'taki veri merkezini genişletecek ve başkent Berlin'e yeni bir veri merkezi kuracak.

"Almanya'da yeşil enerji ve dijital altyapı için güçlü bir sinyal"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Google'ın Almanya yatırım planını, ülkesinde yeşil enerji ve dijital altyapı için güçlü bir sinyal olarak değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle Almanya'da bulut hizmetlerine yönelik talepler artarken, Alman şirketlerin bulut hizmetlerinde ABD'deki sistemleri kullanmak zorunda kalması eleştiriliyordu.

Bu arada, Almanya ve Fransa başta olmak üzere AB ülkeleri, uzun zamandır geleceğin önemli teknolojilerinin Avrupa'da Amerikan ve Çinli tedarikçilerin hakimiyetinde olmasından dolayı "veri bağımsızlığı" endişesi taşıyordu.

İnternet üzerinden depolama, yazılım ve bilgi işlem hizmeti sağlayan gelişen bulut ağında Amazon, IBM, Google, ve Microsoft gibi ABD'li şirketlerin Avrupa'da yüksek pazar payına sahip olması ve Alibaba gibi Çinli şirketlerin son dönemdeki yüksek yatırımları dikkati çekiyor.

Google'ın Finlandiya, Hollanda, Danimarka, İrlanda ve Belçika'da veri merkezleri bulunuyor. ABD'li teknoloji şirketi, geçen yıl bulut hizmetlerine yönelik Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını da duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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