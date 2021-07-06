Son dakika haberi: Gönüllü çocuklara plaket
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Son dakika haberi: Gönüllü çocuklara plaket

Son dakika haberi: Gönüllü çocuklara plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunan Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehzadeler Çocuk Evi'nden faydalanan çocukları plaketle ödüllendirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunan Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehzadeler Çocuk Evi'nden faydalanan çocukları plaketle ödüllendirdi.

Kütahya Şehzadeler Çocuk Evi'nde kalan, yaşları 15-16 arasında değişen çocuklar, Devlet tarafından kendilerine verilen harçlıklarından biriktirdikleri paralarla Ramazan ayında bir aileye gıda kolisi desteğinde bulunurken engelli bir vatandaşın da evini temizledi.

Şehzadeler Çocuk Evini ziyaret eden Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, gönüllüleri tebrik ederek proje hakkında bilgiler aldılar.

Gönüllü çocuklar, Ramazan ayında başlattıkları sosyal sorumluluk projelerini çeşitli yardım kampanyalarıyla devam ettireceklerini söylediler.

Çocukların böylesine önemli bir gönüllülük projesini hayata geçirmesinden duyduğu mutluluğu paylaşan Vali Çelik, her zaman yanlarında olduğunu belirterek projelerine elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Fatma Uz ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Vekili Ercan Turhan, ev sorumlusu Süleyman Altıntaş da hazır bulundu. - KÜTAHYA

Son dakika haberi: Gönüllü çocuklara plaket
Son dakika haberi: Gönüllü çocuklara plaket
Son dakika haberi: Gönüllü çocuklara plaket
Son dakika haberi: Gönüllü çocuklara plaket
Son dakika haberi: Gönüllü çocuklara plaket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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