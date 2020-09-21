Son dakika haberi! Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satıcısı şüphelisinin evine operasyon düzenledi.
21.09.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:37
Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satıcısı şüphelisinin evine operasyon düzenledi. Evinde çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen nakit para çıkan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucu Kurtuluş Mahallesinde M.A'nın ikametinde uyuşturucu ve nakit para bulundu. Gözaltına alınan M.A. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı