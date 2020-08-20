Son dakika haberi | Gölköy Sulama Baraj Gölü, Bolu'nun yeni turizm alanı olacak Son dakika gündem haberi... Gölköy Sulama Baraj Gölü, Bolu'nun yeni turizm alanı olacak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Vatandaşın eğlenebileceği alan oluşturacağız" "Barajlarda doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde" Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, korona virüs salgınında su kullanım oranının...

Gölköy Sulama Baraj Gölü, Bolu'nun yeni turizm alanı olacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "Vatandaşın eğlenebileceği alan oluşturacağız"

"Barajlarda doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde"

BOLU - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, korona virüs salgınında su kullanım oranının artmasına rağmen içme ve kullanma suyunda ülkenin hiçbir yerinde sıkıntı olmadığı söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Gölköy Sulama Baraj Gölü ve mesire alanında yapılan rekreasyon çalışmalarını inceledi. Bolu'nun yeni turizm alanlarından birisi haline gelecek olan sulama barajı çevresinde yapılacak peyzaj çalışmalarıyla vatandaşların piknik ve eğlence yapabilecekleri bir alan oluşturulacağını söyleyen Metin, "daha önce Gölköy'ün mevcut durumunu inceleyip bir rekreasyon çalışması yapalım dedik. Bunda da belli bir mesafe kat ettik. Bu gün de yerinde denetledik. Öncelikle bölgenin yolunun en iyi şekilde yapılması gerekiyordu. Yol çalışmamızı İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri olarak yapıyoruz. Onun dışında yine Orman Bölge Müdürlüğü'müz çalışmaları yürütecek. Burası içme suyu havzası olduğu için koruma alanı dışında vatandaşımızın kullanımına açtığımız için peyzaj olarak vatandaşımızın daha rahat gelip dinlenmesini ve pikniğini, eğlencesini yapabileceği bir alan oluşturacağız" dedi.

"Su sorunumuz yok"

Korona virüs salgını sürecinde hijyene önemin artmasıyla su kullanımında artış olmasına rağmen barajların doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde olduğunu belirten Metin, "Bu süreçle beraber hijyen ön plana çıktı. Bununla beraber de temizlik aracı olan her şeyde hassasiyet daha çok var. Buna göre de su kullanımı arttı. Her ne kadar Türkiye su zengini bir ülke olmasa da, netice itibariyle kaynaklarımız sınırlı. Ama Devlet Su İşleri olarak bu kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak adına takibimizi yapıyoruz. Şuanda Türkiye'deki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde. Bu, Türkiye'nin içme ve kullanma sorununun olmadığını gösteriyor. Gerek içme suyunda, gerek sulama suyunda şuanda hiçbir yerinde sıkıntımız yok. Çiftçimiz sulamasını yapıyor. İçme suyunda da başta büyükşehirler olmak üzere hiçbir şehrimizde sıkıntı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA