Son dakika haberi! Gölete giren genç boğuldu
Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.
Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.
Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi Kuş Tepesi bölgesine arkadaşlarıyla piknik yapan Hacı Muhammet Uykun (16) serinlemek için Kılavuzlu Barajı göletine girdi.
Uykun'un gölette gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, polis ekiplerinden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekiplerince Uykun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Dalgıç ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu Uykun'u buldu.
Hacı Muhammet Uykun, sağlık ekiplerince yapılan yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uykun, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA