Son dakika haberi | Gölcük'teki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Son dakika haberine göre Hasene Derneği tarafından sağlanan 27 ton gıda malzemesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Gölcük Ziyaretliler Derneği'ne teslim edildi.

Hasene Derneği tarafından sağlanan 27 ton gıda malzemesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Gölcük Ziyaretliler Derneği'ne teslim edildi. Hasene Derneği, ilçedeki yoksul ailelere destek veren Gölcük Ziyaretliler Derneği'ne 27 ton gıda malzemesi ulaştırdı. Dernek Başkanı Seyfettin Öztürk, yaptığı açıklamada, dernek olarak ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattıklarını söyledi. Yardımlarını Hasene Derneği ve hayırsever vatandaşların destekleriyle gerçekleştirdiklerini anlatan Öztürk, "Bu yardımlar kapsamında Hasene Derneği bugün yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere koliler halinde derneğimize 27 ton kuru gıda gönderdi. Bu kolileri tespit ettiğimiz yardıma muhtaç ailelere teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı. Öztürk, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtmak için de çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi. Kaynak: AA