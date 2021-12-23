Son dakika haberi! Gölcük Tabiat Parkı gölü buzla kaplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Gölcük Tabiat Parkı gölü buzla kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Gölcük Tabiat Parkı gölü buzla kaplandıBOLU Bolu'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki göl buzla kaplandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Tabiat Parkı gölü buzla kaplandı

BOLU Bolu'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki göl buzla kaplandı. Tabiat parkında oluşan kartpostallık manzaranın havadan görüntüsü ise hayran bıraktı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı tabiat parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle park içerisindeki göl de buzla kaplandı. Tabiat parkının beyaz örtüyle kaplandığı kartpostallık manzaranın havadan görüntüsü ise mest etti.

Tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Yavuz Kapıcı, "Muhteşem bir manzarası var. Doğa harikası bir yer. İlk defa geliyorum. Çok beğendim" dedi.

Son dakika haberi! Gölcük Tabiat Parkı gölü buzla kaplandı

Son dakika haberi! Gölcük Tabiat Parkı gölü buzla kaplandı

Son dakika haberi! Gölcük Tabiat Parkı gölü buzla kaplandı

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi.

 Diplomatik kaynaklar: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı

Diplomatik kaynaklar: Türkiye ile Katar, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title