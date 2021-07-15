Son dakika haberi: Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi: Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri takibe alınan bir şahıs ile birlikte 1 adet tabanca ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri takibe alınan bir şahıs ile birlikte 1 adet tabanca ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri tarafından Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde takibe alınan H. S. isimli şahıs takip edildiğini anlayınca üzerinde bulunan tabancayı ve 50 gram uyuşturucuyu bir evin bahçesine atarak kaçmak istedi.

Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın bahçeye attığı tabanca ve uyuşturucu madde bahçe içerisinden alındı. Şahıs H. S ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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