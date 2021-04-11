Son dakika haberi: Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri, kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı.