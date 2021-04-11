Son dakika haberi: Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haberi: Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri, kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri, kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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