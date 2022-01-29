Son dakika haberi! Gölbaşı itfaiyesi çatılardaki karları temizliyor - Haberler
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Son dakika haberi! Gölbaşı itfaiyesi çatılardaki karları temizliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Gölbaşı itfaiyesi çatılardaki karları temizliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye ekipleri yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için evlerin çatılarında biriken kar kütlelerini ve sarkıtlarını temizliyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye ekipleri yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için evlerin çatılarında biriken kar kütlelerini ve sarkıtlarını temizliyor.

Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatılar üzerinde biriken kar birikintileri, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor. Tespit edilen binalara gelen itfaiye çalışanları, çatılarda biriken kar kütlelerini ve sarkıtları temizlemek için çevrede önlem aldı.

Binanın çevresine şerit çeken ekipler, daha sonra araçtaki merdiven aracılığı ile çatılara ulaşarak biriken kar kütlelerini ve sarkıtları kürekle aşağı attı. - ADIYAMAN

Son dakika haberi! Gölbaşı itfaiyesi çatılardaki karları temizliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adıyaman, İtfaiye, kar, Yerel, Haber

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