Son dakika haberi! Gölbaşı ilçesinde tefecilik operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri ve Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından ilçede yapılan operasyonda 9 adreste E.A, A. K, U. İ, O. A, Y. G, ve P. Ç isimli şahıslar göz altına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman bulundu.

Şüpheli şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı