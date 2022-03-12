Son dakika haberi! Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Gökpınar Gölü'ne dalan AFAD'ın balık adamları su altında Türk bayrağı açtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta AFAD İl Müdürlüğünün balık adamları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Gökpınar Gölü'ne dalarak su altında Türk bayrağı açtı.

Sivas'ta AFAD İl Müdürlüğünün balık adamları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Gökpınar Gölü'ne dalarak su altında Türk bayrağı açtı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla AFAD İl Müdürlüğü tarafından Gökpınar Gölü'nde dalma faaliyeti gerçekleştirildi.

Turkuaz rengiyle doğal akvaryumu andıran göle dalan balık adamlar, su altında Türk bayrağı açtı.

Etkinliğin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü beğeni topladı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

İstiklal Marşı, Türk Bayrağı, AFAD, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title