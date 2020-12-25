Son dakika haberi... Gökırmak jandarma ve polis tarafından korunacak
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Son dakika haberi... Gökırmak jandarma ve polis tarafından korunacak

25.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:42
Son dakika haberi... Gökırmak jandarma ve polis tarafından korunacak

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak, evsel atıklar ile inşaat atıklarına karşı jandarma ve polisler tarafından korunacak.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak, evsel atıklar ile inşaat atıklarına karşı jandarma ve polisler tarafından korunacak.

Kızılırmak Nehri'nin en büyük kollarından Gökırmak'ın Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen bölümü Kaymakamlığın aldığı kararla jandarma ve polis tarafından korunacak.

Gökırmak üzerine evsel ve inşaat atıklarının bırakılmasını önlemek amacıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ırmak çevresinde devriye gezilecek. Irmak ve çevresine evsel ve inşaat atığı bırakanlar hakkında adli işlem başlatılacak.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşların konuyla ilgili bilgilendirilmeye başlandığını söyledi.

Doğa konusunda duyarlı olunması gerektiğini anlatan Partal, "Irmakları ve ormanları korumanın en etkili yolu yöre halkının bu kaynaklara sahip çıkması ve sürdürülebilir yararlanma yoluna gitmesidir. Dere yatakları çöp bırakma alanları olmayıp; bu noktalara bırakılan her türlü çöp, inşaat atıkları ve benzeri maddeler doğaya ve tüm insanlara telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Özellik ırmak çevresinde yer alan yerleşim yerleri sakinlerinin bu konuda daha hassas olmaları tüm vatandaşlarımızdan beklentimizdir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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