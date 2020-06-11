Son dakika haberi... Gökçeada ve Bozcaada kendi elektriğini üretecek
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Son dakika haberi... Gökçeada ve Bozcaada kendi elektriğini üretecek

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm destinasyonlarından Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin, yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) destekli proje kabul edildi.

11.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:59

Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm destinasyonlarından Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin, yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) destekli proje kabul edildi.

"Horizon2020" adlı 6 milyon avro bütçeli proje kapsamında, iki adaya yeni nesil depolama sistemleri, güneş enerjisi panelleri ve şebeke modelleri kurulacak. Üretilecek enerjinin kaç megavat gücünde olacağı, bu çalışmaların sonucunda belirlenecek.

Saha çalışmalarına eylül ayında başlanması planlanan projenin ortaklarından Troya Çevre Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışma sayesinde adaların kendi enerjilerini üreterek, doğayı koruyup yenilenebilir kaynakları değerlendirme konusunda örnek olacağını söyledi.

AB'nin özellikle yenilenebilir enerjinin daha yaygın kullanılması, fosil yakıtlardan dünyayı kurtarmak ve iklim değişikliği ile mücadele için çeşitli projeler yürüttüğünü belirten Kaya, "Bu proje, bir yenilik programı aslında. Bu programda yeni modeller ve araştırma teknikleri yönünde araştırmalar yapılıyor. Türkiye'den 4 kurum ile AB'nin bu projesine yaptığımız başvuru kabul edildi." diye konuştu.

Kaya, Bozcaada ve Gökçeada'nın yanı sıra Marmara'daki adaların da bu sistemden yararlanabileceğini anlattı.

Ana karayla organik bağı bulunan iki adanın, kendi enerji sistemlerini yenilenebilir kaynaklardan oluşturacağını vurgulayan Kaya, "Bu süreç adalarda denendikten sonra diğer kentlere ve başka alanlara da yansıtılabilecek." ifadesini kullandı.

"Sistem çalışınca ana kara ile enerji bağlantısı gerekli olmayacak"

Oral Kaya, bu sistemlerin, oluşturulduğu andan itibaren adaların ana karayla enerji bağlantısının gerekli olmayacağını dile getirdi.

Ortak çalışacakları kurumlardan birinin Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"UEDAŞ, Gökçeada'da bir depolama ünitesi kuracak ve bu depolama ünitesinin de araştırmalarını yapacak. Bozcaada'da da biz Troya Çevre Derneği olarak ilçe halkıyla beraber kendi enerjilerine insanların sahip olmalarını ve böylelikle verimli bir enerji kullanmalarını, yenilenebilir sistemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamanın yollarını arayacağız. Ankara'dan bir proje ortağımız var. Onlar da enerji sistemleri üzerine yoğunlaştılar. Ar-Ge üniteleri ve birimleri üzerinden bir yenileme aşamasına geçecekler, bir model yaratmanın yollarını arayacaklar."

Kaya, dört yıl boyunca Gökçeada ve Bozcaada'da denenecek sisteme benzer çalışmaların, Türkiye'deki diğer adalar ile Danimarka, İtalya ve İspanya'daki adalarda da yapılacağını kaydetti.

Büyük bir model ortaya çıkarılacağını ifade eden Kaya, "Daha sonra bu modelin geliştirilmesi ve herkese yaygınlaştırılması için daha büyük projeler ve sistemler yaratılmaya çalışılacak. Böylece adalar kendi enerjilerini yenilenebilir enerjiden elde edecekler." diye konuştu.

Son dakika haberi... Gökçeada ve Bozcaada kendi elektriğini üretecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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