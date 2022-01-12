Son dakika haberi... Gökçeada'da yaralanan kişi ve felç geçiren hasta askeri helikopterle taşındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Gökçeada'da yaralanan kişi ve felç geçiren hasta askeri helikopterle taşındı

Son dakika haberi... Gökçeada'da yaralanan kişi ve felç geçiren hasta askeri helikopterle taşındı
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düşerek, yaralanan kişi ile felç geçiren hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düşerek, yaralanan kişi ile felç geçiren hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düşme sonucu yaralanan bir kişi ile felç geçiren hastanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada'dan alınarak Çanakkale'ye sevk edildiği belirtildi.

Tahliye operasyonuna ilişkin fotoğrafların yer aldığı paylaşımda her iki vatandaşa da acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title