Son dakika haberi | Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (5) BELEDİYE BASKANI ÜNAL ÇETİN'DEN AÇIKLAMA
27.02.2021 03:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 03:45
Son dakika haberi... Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (5) BELEDİYE BASKANI ÜNAL ÇETİN'DEN AÇIKLAMA.
Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (5) BELEDİYE BASKANI ÜNAL ÇETİN'DEN AÇIKLAMA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı