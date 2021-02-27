Son dakika haberi | Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (5) BELEDİYE BASKANI ÜNAL ÇETİN'DEN AÇIKLAMA
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Son dakika haberi | Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (5) BELEDİYE BASKANI ÜNAL ÇETİN'DEN AÇIKLAMA

27.02.2021 03:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 03:45
Son dakika haberi | Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (5) BELEDİYE BASKANI ÜNAL ÇETİN'DEN AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (5) BELEDİYE BASKANI ÜNAL ÇETİN'DEN AÇIKLAMA.

Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1'i öldü, 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor (5) BELEDİYE BASKANI ÜNAL ÇETİN'DEN AÇIKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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