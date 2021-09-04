Son dakika haberi... Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Son dakika haberi... Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan teknede bulunan 4 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan teknede bulunan 4 kişi kurtarıldı.Göcek açıklarındaki Göbün Koyu yakınında bulunan lüks teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin söndürdüğü tekne karaya çekilirken, teknedeki 4 kişi bota alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Arif Çetin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Münir Özkul Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 18:42:38. #1.16#

title