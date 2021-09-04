Son dakika haberi... Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan teknede bulunan 4 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan teknede bulunan 4 kişi kurtarıldı.Göcek açıklarındaki Göbün Koyu yakınında bulunan lüks teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kıyı Emniyeti ekiplerinin söndürdüğü tekne karaya çekilirken, teknedeki 4 kişi bota alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç