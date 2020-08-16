Son dakika haberi | Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü barınma kamplarını ziyaret etti Bir son dakika haberine göre Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Osmaniye'de Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi ve Düziçi GGM'nde incelemelerde bulundu.

Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Osmaniye'de Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi ve Düziçi GGM'nde incelemelerde bulundu. Osmaniye ili Cevdetiye beldesinde bulunan Geçici Barınma Merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Savaş Ünlü, barınma merkezindeki kalan Suriyeli aileleri ziyaret etti. Buradan Düziçi ilçesinde bulunan GGM' de incelemelerde bulunan Savaş Ünlü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - OSMANİYE Kaynak: İHA