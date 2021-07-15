Son dakika haberi: GMİS yönetimi ve milletvekilleri, Bakan Dönmez ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu'yla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu'yla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.

Görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ile TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da bulundu. Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süren Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) düşük ücretlerle çalışanların durumu, aynı işi yapan işçiler arasındaki ücret farklılıkları ile yeraltı sanat kolları ücret düzenlemesi konuları ele alındı. Yeşil ve Mutlu; TTK ve MTA'da çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, düşük ücretlerle çalışan işçilerin yüzde 100 ücret düzeyine yükseltilmesi, alternatif olarak kademeli sistem ile yıllara göre yüzde 85, yüzde 90 ve yüzde 100 olarak ücretlerin düzeltilmesi yönündeki taleplerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ilettiler.

Görüşmede TTK Maden Makinaları Fabrikası'nın çalışmaları ile MTA'da yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Konuyla ilgili bir dosyayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e sunan Yeşil ve Mutlu, TTK ve MTA'daki işçi açıklarına da dikkati çekti. Zonguldak Milletvekilleri Türkmen, Uçar ve Çolakoğlu, taleplerin karşılanmasıyla önemli sorunların aşılabileceğini belirterek sorunların çözümüne katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

Görüşme sonunda GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Bakan Dönmez'e maden ocağı figürlü bir heykel ile Madenci Bastonu takdim etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı