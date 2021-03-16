GKRY'de Limasol Karnavalı'nda koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı
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GKRY'de Limasol Karnavalı'nda koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

16.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:42
GKRY'de Limasol Karnavalı'nda koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü Limasol'da yasakları ihlal eden yüzlerce kişi haftasonu karnaval düzenledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü Limasol'da yasakları ihlal eden yüzlerce kişi haftasonu karnaval düzenledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere siyasi ve halktan tepki yağdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) her yıl geleneksel olarak renkli görüntülere sahne olan Limasol Karnavalı koronavirüse rağmen bu yıl da devam etti. Koronavirüs (Kovid-19) yasaklarını hiçe sayan yüzlerce kişi Limasol karnavalına katıldı. Çok sayıda araçların bulunduğu karnavalda araçlar flama ve balonlarla süslendi. Kıbrıslı Rumlar şehir turu attıktan sonra maske, mesafe kurallarını hiçe sayarak parti düzenledi. Meydanda toplanan yüzlerce kişilik kalabalığa polis müdahale etti. Bölgedeki açık restoranlara ise para cezası kesildi.

RUM ADALET BAKANINDAN TEPKİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Adalet Bakanı Emily Yiolitis karnavala ait video hakkında yaptığı açıklamada, karnavalı 'rahatsız edici' olarak nitelendirdi. "Polis, öğleden sonra hoşgörü gösterdi, ancak bu görüntüler mantıksız? ifadelerini kullanan Yiolitis 'Durumun belirsiz olduğunu herkesin anlamasını istiyorum. Umarım bu epidemiyolojik tablomuzu etkilemez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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