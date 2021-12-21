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Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu Nevşehir'de akşam saatlerinde kısa süreli yağan kar yolda gizli buzlanmaya neden oldu.

NEVŞEHİR (İHA) - Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de akşam saatlerinde kısa süreli yağan kar yolda gizli buzlanmaya neden oldu. Gizli buzlanma nedeniyle Nevşehir-Kayseri karayolunda çok sayıda kaza meydana geldi.

Nevşehir-Kayseri karayolunda gizli buzlanma nedeniyle 6 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar da kazaları cep telefonu ile kaydetti. Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü mevkiinde meydana gelen kazada bir tır gizli buzlanma nedeniyle orta refüje kaydı. Tırın üzerinde yüklü olan iki traktör de karşı şeride devrildi. Nevşehir-Kayseri kara yolunun tek şeridi geçici süreyle trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda karayolları ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Kazaların ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması devam ediyor.

Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

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