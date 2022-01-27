Son dakika haberi | Giyim mağazası deposunda yakalanan hırsızlık zanlısı gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi | Giyim mağazası deposunda yakalanan hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

AA, Uğur Çiçek - Güncel
Son dakika haberi | Giyim mağazası deposunda yakalanan hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir giyim mağazasının deposuna hırsızlık amacı ile girdiği iddia edilen şahıs, vatandaşlarca darbedildikten sonra polislere teslim edildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir giyim mağazasının deposuna hırsızlık amacı ile girdiği iddia edilen şahıs, vatandaşlarca darbedildikten sonra polislere teslim edildi.

Alınan bilgilere göre olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasının deposunda meydana geldi.

Mağazanın deposuna gizlice bir kişinin girdiğini gören çevredeki vatandaşlar, depo görevlilerine haber verdi.

Depoya hırsızlık amacı ile girdiği iddia edile İ.B. (35) vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra olay yerine gelen polislere teslim edildi.

Gözaltına alınan İ.B. karakola götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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