Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
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Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı

28.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:24
Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı

Son dakika haberleri... TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmına girişler, 15 Ekim'de yasaklandı.

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmına girişler, 15 Ekim'de yasaklandı. Buna rağmen bölge, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Beyaz Adalar kısmında göle giremeyenler ise Tabiat Parkı, Doğanbaba, Kayadibi ve Belediye Halk Plajı'na yöneliyor.

Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması ile daha fazla ilgi gören Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı, 15 Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararı ile ziyaretçi girişine kapatıldı. Beyaz Adalar kısmına girişin ahşap bariyerlerle engellenmesinin ardından jandarma ekipleri de devriye gezerek, vatandaşları uyarıyor. Yasak olmasına rağmen Beyaz Adalar kısmına vatandaşların ilgisi devam ediyor.

GÜNDE 250 KİŞİ ZİYARET EDİYORBeyaz Adalar'ın girişinde hediyelik eşya satan Salda köyü halkından Davut Güngör, "Salda Gölü kapanmadan önce günde ortalama 700- 800 kişi ziyarete geliyordu. 15 Ekim'den bu yana 200- 250 kişi geliyor. İnsanlar görmeye, bakmaya geliyor. Salda Gölü'nün sadece Beyaz Adalar bölümü ziyarete kapalı, gölün diğer tarafları ziyaret edilebilir" dedi.

Kuşadası'ndan Salda Gölü'nü görmek için gelen Hülya Aldırmaz, "Burası çok güzel. Hep görmek istediğim yerlerden birisiydi. Doğa harikası bir yer. Bütün herkesin bilinçli olması gerekiyor. Korumamız gerekiyor. Doğayı koruyalım ki o da bizi korusun. Böyle kalmasını arzu ederim" diye konuştu.Turgut Beşiroğlu, "Salda Gölü'ne 'Maldivler' diyorlar. Antalya'ya tatile giderken uğramak istedik. Maalesef barikatlardan dolayı uzakta kaldık ama yine de güzel" dedi.

Sahile inemeyen ve göle giremeyen yerli ve yabancı turistler ise Tabiat Parkı, Doğanbaba, Kayadibi ve Belediye Halk Plajı'nda göle girebiliyor.


Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı
Son dakika haberi | Girişin yasaklandığı Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesi yine ilgi odağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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