HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi... Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını...

Son dakika haberlerine göre Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor maçı öncesi devam eden antrenmanlarda futbolcuların özverili çalışmalarından son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Son dakika haberi... Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:
14.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:59

Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor maçı öncesi devam eden antrenmanlarda futbolcuların özverili çalışmalarından son derece memnun olduğunu dile getirdi.

TFF 1. Lig takımlarında Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Korona virüs salgını öncesi yakalanan başarıya vurgu yaparak oynanan son 4 maçta 10 puan topladıklarını belirtti.

Teknik Direktör Kutlu, liglerin devam ettirilmesi kararının ardından başlayan çalışmalardan memnun olduğunu dile getirerek "Yaklaşık 1 aydır antrenmanlarımızı yapıyoruz ve futbolcularımız son derece özveriyle çalışıyor. Hem taktiksel hem de fiziksel anlamda iyi çalıştığımızı ve bayağı bir yol aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde Adanaspor maçı ve maça kadar da bir haftalık bir süreç var. Bu süreçte de çalışmalarımızı sürdürerek mental, taktiksel ve fiziksel anlamda daha hazır hale geleceğiz" dedi.

Kutlu, liglere ara verilen dönemde sürekli liglerin oynatılması gerektiğini savunduklarını belirterek "Bunu Türk Futbolu'na bir hizmet olarak görüyorum. Kulüplerimiz zaten çok büyük borçlar altında eğer oynanmasaydı maalesef gelir olmadığı için bu borçlar giderek artacaktı ve bu da önümüzdeki yıllarda takımlarımıza büyük yaralar açacaktı. Biz zaten oynanması taraftarıydık. Normalleşme süreci başladıktan, tüm işyerleri açıldıktan sonra oynamamak bencilce bir davranış olurdu ki zaten kulüpleri de sadece futbolcu ve teknik ekip olarak düşünmemek gerekli. Burada çalışıp evine ekmek götüren onlarca emekçi için de kulüplerin varlığının devam etmesi ve sağlıklı bir mali yapıyı korumasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Kutlu, ayrıca taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak "Bu süreç bize ne kaybettirdi diye soracak olursanız eğer bizim kendi sahamızda 5 tane maçımız var. Bu maçlarda taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını yaşayacağız. Fakat onların da manevi olarak bizim yanımızda olduklarını bilmek bize ayrı bir güç verecek. 7 maçlık bir periyoda gireceğiz. Diğer takımlardan 1 maç fazla avantajımız var. İnşallah kalan maçlarımıza iyi bir şekilde başlayıp, yine aynı şekilde bitiririz. Daha sonra ise play-offa girip oyuncularımız ve yönetimimizle takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Spor
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu Spor
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım' Spor
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Spor
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Spor
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Cem Yılmaz Ajda Pekkan Yasmin Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını... - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:40:54. #1.15#
title