Son dakika haberi: Giresunspor ligde kalan 7 maçın tamamını kazanmayı hedefliyor
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Son dakika haberi: Giresunspor ligde kalan 7 maçın tamamını kazanmayı hedefliyor

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
Son dakika haberi: Giresunspor ligde kalan 7 maçın tamamını kazanmayı hedefliyor

Son dakika haber... TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, ligde kalan 7 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "44 yıl sonra yakaladığımız tarihi fırsatı tepme gibi bir niyetimiz yok." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, ligde kalan 7 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "44 yıl sonra yakaladığımız tarihi fırsatı tepme gibi bir niyetimiz yok." dedi.

Ayhan, AA muhabirine, son karşılaşmalarda alınan kötü sonuçlara 2-0 kazanılan Yılport Samsunspor maçıyla son verdiklerini söyledi.

Yılport Samsunspor karşısında alınan 3 puanla rakipleriyle aralarındaki farkı açmalarının yanı sıra bir üst lige yükselme adına da önemli avantaj yakaladıklarına vurgu yapan Ayhan, yeşil-beyazlı kulüp olarak artık kalan 7 haftaya odaklandıklarını dile getirdi.

Ayhan, Giresunluların 44 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon sonlandıracaklarına inandıklarını ifade ederek, "44 yıl sonra yakaladığımız tarihi fırsatı tepme gibi bir niyetimiz yok. Ligde son 7 hafta kaldı ve GZT Giresunspor olarak bu karşılaşmaların tamamına talibiz. Hedefimiz hafta hafta giderek tüm maçları kazanmak. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvenimiz tam." diye konuştu.

Ayhan, Giresun halkından kulübün verdiği mücadelede daha fazla yanlarında olmalarını da istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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