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Son dakika haberi | Giresunspor'da transfer yasağı kaldırıldı

Son dakika haberi | Giresunspor'da transfer yasağı kaldırıldı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan yıllardan bazı oyuncuların alacaklarından ötürü kulübün transfer yasağının bulunduğunu belirtti.

Başkan Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun yoğun çabaları sonucu söz konusu 8 milyon lira civarındaki borcun ödendiğini vurgulayan Önal, ara transfer döneminde önlerinde bir engelin kalmadığını kaydetti.

Biri santrfor olmak üzere iki oyuncu ile temas halinde olduklarını dile getiren Önal, bu isimlerle en kısa zamanda sözleşme imzalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, İbrahim Önal, Giresunspor, Spor, Haber

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