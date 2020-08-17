Son dakika haberi: Giresunspor'da transfer çalışmaları Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Hes Kablo Kayserispor'dan Anthony Chigaemezu Uzodimma'yı kiralarken, BtcTurk Yeni Malatspor'dan Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Hes Kablo Kayserispor'dan Anthony Chigaemezu Uzodimma'yı kiralarken, BtcTurk Yeni Malatspor'dan Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, Uzodimma'nın 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiği duyuruldu. Geride kalan sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor kadrosunda bulunan Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı. Kaynak: AA