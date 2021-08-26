Son dakika haberi | Giresunspor, Aziz Eraltay'ı transfer etti

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, sol bek oyuncusu Aziz Eraltay'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, sol bek oyuncusu Aziz Eraltay'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir takımından sol bek oyuncusu Aziz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine 'hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin