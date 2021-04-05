Son dakika haberi! Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel

Gelen son dakika haberine göre Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bir hidro elektrik santralinin (HES) kapaklarının açılması sonucu sel meydana geldi.

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bir hidro elektrik santralinin (HES) kapaklarının açılması sonucu sel meydana geldi. Oluşan selde dere içinde 22 Ağustos 2020 tarihinde oluşan sel sonrası tahkimat yaptıkları belirlenen 3 işçi sulara kapılarak kayboldu. Kayıp 3 kişiyi bulmak için AFAD öncülüğünde çalışma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı