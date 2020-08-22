Son dakika haberi... Giresun'un Dereli ilçesinde sel...Akkaya Deresi taştı, sel suları kamyonet, otomobil, büfe önüne... Son dakika habere göre Giresun'un Dereli ilçesinde sel...Akkaya Deresi taştı, sel suları kamyonet, otomobil, büfe önüne kattığını sürükleyerek götürdü -Bakkal dükkanın içi su doldu, ağaçlar söküldü,cadde ve sokaklar sular altında kaldı Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili...

Giresun'un Dereli ilçesinde sel...Akkaya Deresi taştı, sel suları kamyonet, otomobil, büfe önüne kattığını sürükleyerek götürdü

-Bakkal dükkanın içi su doldu, ağaçlar söküldü,cadde ve sokaklar sular altında kaldı

GİRESUN - Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi göle döndü. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu. O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonui ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

Kaynak: İHA