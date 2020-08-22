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Son dakika haberi... Giresun'un Dereli ilçesinde sel...Akkaya Deresi taştı, sel suları kamyonet, otomobil, büfe önüne...

Son dakika habere göre Giresun'un Dereli ilçesinde sel...Akkaya Deresi taştı, sel suları kamyonet, otomobil, büfe önüne kattığını sürükleyerek götürdü -Bakkal dükkanın içi su doldu, ağaçlar söküldü,cadde ve sokaklar sular altında kaldı Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili...

22.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:59

Giresun'un Dereli ilçesinde sel...Akkaya Deresi taştı, sel suları kamyonet, otomobil, büfe önüne kattığını sürükleyerek götürdü

-Bakkal dükkanın içi su doldu, ağaçlar söküldü,cadde ve sokaklar sular altında kaldı

GİRESUN - Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi göle döndü. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu. O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonui ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

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Son dakika haberi... Giresun'un Dereli ilçesinde sel...Akkaya Deresi taştı, sel suları kamyonet, otomobil, büfe önüne...

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
MUSTAFA: Bu sellerin bu kadar kuvvetli olmasının nedeni orman genel müdürlüğünün aşırı kesim faliyetleridir. Gençleştirme adı altında tıraşlanıp talan edilen sahalar, orman gülleri suyu ve toprağı korumada müthiş bir katkısı var ama bu orman genel müdürlüğü orman güllerini makinelerle söktürüyor, ve aşırı ağaç kesecem diye prmsnların içlerine makina ile sürütme yolları açtırıyor selin ana nedenlerinden biri sürütme yollarıdır.
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NAZİF AYDIN: başta dereli ilçem olmak üzere bütün dereliye baglı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın allah yardımcısı olsun inşallah can kayıbımız olmaz allahım bütün köylülerimize yardım eylesin geçmiş olsun derelim .
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MEHMET: Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun inşallah kimsenin kılına bile zarar gelmez
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