Son dakika haberi... Giresun'un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel işte böyle geldi
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Son dakika haberi... Giresun'un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel işte böyle geldi

Son dakika haberleri... Giresun'un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel işte böyle geldi Geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz...

25.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:15

Giresun'un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel işte böyle geldi

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor

GİRESUN - Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor.

Günler öncesinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve sel baskınları uyarısına rağmen metrekareye 137 kg yağışın düştüğü Dereli ilçesinin Akkaya Deresinin taşması sonucu Giresun tarihinin belkide en büyük sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. İkametinin balkonuna çıkarak sosyal medya hesabından durum paylaşan bir vatandaş belki de afetin başlangıcını çektiğinin farkında değildi. "Dere geliyor" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyan vatandaşın "Kaçın kaçın" uyarısı dikkat çekti.

Kısa sürede ilçenin 2 caddesindeki 212 dükkan ve işyeri sular altında kaldı, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi.

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Son dakika haberi... Giresun'un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel işte böyle geldi

Kaynak: İHA

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