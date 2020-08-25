Son dakika haberi... GİRESUN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde havadan incelemelerde bulunduGİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selden hasar gören köylerde helikopter ile havadan inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde havadan incelemelerde bulundu GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selden hasar gören köylerde helikopter ile havadan inceleme yaptı. Dereliden helikopter ile hareket eden Bakan Soylu, Tirebolu Doğankent yolu Mursal mevkine (Tirebolu) indi. Burada arama kurtarma alanında inceleme gerçekleştiren Soylu, arama çalışmaları süren jandarmaların yakınları ile görüştü. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ARZU ERBAŞ/ GİRESUN (DHA Kaynak: DHA