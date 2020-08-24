Son dakika haberi: Giresun?daki selde mahsur kalan 14 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından... Son dakika haberleri: Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında dün, Giresun bölgesine giden 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi.

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında dün, Giresun bölgesine giden 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi. Yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından dün 14 kişi mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edildi. Bölgede müştereken başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Kaynak: DHA