Son dakika haberi! Giresun'daki selde hayatını kaybeden genç kız İstanbul'da toprağa verildi
Son dakika gelişmesine göre Giresun'daki selde hayatını kaybeden Betül Akgün, Beykoz'da düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
26.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:16
Giresun'daki selde hayatını kaybeden Betül Akgün, Beykoz'da düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Ailesiyle birlikte akrabalarını ziyaret etmek üzere gittiği Giresun'daki sel felaketinde yaşamını yitiren Betül Akgün (20), Beykoz Örnekköy Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan cenaze namazı, daha önce öğle namazı sonrasında planlanırken, ailenin isteği üzerine öğle namazından önce kılındı.
Beykoz'daki cenaze namazına çok sayıda vatandaş ve aile yakını katıldı.
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Kaynak: AA