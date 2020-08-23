Son dakika haberi: Giresun'daki sel - Sel suyundaki paraları kurtarmaya çalıştılar
Son dakika gündem haberine göre Taşan derenin görüntülenmesi Helikopterin havadan denetim yapması Su altında kalan araçlar ve iş yerleri Selde çamur altında kalan paraların çıkarılması GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçe merkezinde sağanağın ardından ana yollar, iş yerleri, evler ve araçlar su altında kaldı.
23.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:44
Taşan derenin görüntülenmesi
Helikopterin havadan denetim yapması
Su altında kalan araçlar ve iş yerleri
Selde çamur altında kalan paraların çıkarılması GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçe merkezinde sağanağın ardından ana yollar, iş yerleri, evler ve araçlar su altında kaldı. Bazı esnaf, sel suyunun getirdiği çamurda kalan banknotları kurtarmaya çalıştı.
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Kaynak: AA