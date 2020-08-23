Son dakika haberi: Giresun'daki sel - Sel suyundaki paraları kurtarmaya çalıştılar Son dakika gündem haberine göre Taşan derenin görüntülenmesi Helikopterin havadan denetim yapması Su altında kalan araçlar ve iş yerleri Selde çamur altında kalan paraların çıkarılması GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçe merkezinde sağanağın ardından ana yollar, iş yerleri, evler ve araçlar su altında kaldı.

Taşan derenin görüntülenmesi Helikopterin havadan denetim yapması Su altında kalan araçlar ve iş yerleri Selde çamur altında kalan paraların çıkarılması GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçe merkezinde sağanağın ardından ana yollar, iş yerleri, evler ve araçlar su altında kaldı. Bazı esnaf, sel suyunun getirdiği çamurda kalan banknotları kurtarmaya çalıştı. Kaynak: AA