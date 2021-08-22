Son dakika haberi! Giresun'daki sel afetinin birinci yılında şehit askerler ile kayıp operatör anıldı

Son dakika haberi: Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selde şehit olan 5 asker ile kayıp iş makinesi operatörü anıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selde şehit olan 5 asker ile kayıp iş makinesi operatörü anıldı.

Tirebolu-Doğankent kara yolu Karahmetli köyünde yaşanan afette köprü ve menfezin çökmesi sonucu şehit olan 5 asker ile kayıp iş makinesi operatörünü için olayın yaşandığı alanda anma töreni düzenlendi.

Şehitler için dua edilen törende, Vali Enver Ünlü köprü üzerine çelenk bıraktı.

Kayıp iş makinesi operatörünün yakınlarıyla da sohbet eden Ünlü, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos 2020"e Giresun'da sel felaketi yaşandığını anımsatarak, "Acımız ilk günkü kadar taze. Şehitlerimizle birlikte toplam 15 vatandaşımızı kaybettik. Onların acıları hala yüreğimizde yaşıyoruz." dedi.

Bir daha bu acıların yaşanmaması için tedbirlerin alındığını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Devletimiz bu bir yıllık süre zarfında büyük oranda afetin izlerini Giresun'umuzda sildi. Büyük bir özveri ve gayretle çalışmalar devam ediyor. Afetin en büyük mağdurlarından olan Doğankent ilçemiz, yine afeti en büyük yaşayan Dereli ilçemiz, Espiye ilçemiz, Tirebolu ilçemiz, köylerimiz bu afetin acılarını yaşadılar. Ama devletimiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını, iş yerlerini kısa sürede tamamladı, tamamlamak üzere. Kamu binalarımızın inşaatları devam ediyor. Altyapılarımız, köprülerimiz, yollarımız büyük oranda tamamlandı. Ama ikmal inşaatları ve işleri devam ediyor. Kısa zamanda bunları tamamlayıp afetin izlerini Giresun'umuzdan tamamen silmiş olacağız."

Giresun'da 22 Ağustos 2020'ta yaşanan sel felaketinde, Tirebolu ilçesinde 5'i asker 7 kişi, Giresun merkez, Dereli, Güce ve Espiye ilçelerinde ise toplam 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Merkeze bağlı Osmaniye köyünde 2, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde de birer olmak üzere toplam 4 kişi ise yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak